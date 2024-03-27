Плюсы и минусы дневного сна: мнение хабаровчан

Дневной сон — один из аспектов нашей повседневной жизни, которую порой невозможно избежать. Конечно, такое решение поддерживают не все. Кто-то в принципе против дневного сна, а кто-то считает, спать не ночью могут только либо дети, либо больные, в том числе простудой, люди. Однако им в противовес есть и те, кто, наоборот, не против несколько часов понежится в кровати несмотря на то, что за окном светит солнце.
О том, полезен ли такой сон или нет, ученые спорят до сих пор. Исследования показывают, что данное решение может помочь улучшать работоспособность и снижать уровень стресса. Другие же уверены, что сон после обеда повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Своим мнением поделилась врач-невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». По ее словам, дневной отдых не должен превышать 20−30 минут.
— Ученые сошлись во мнение, что благодаря отдыху длиной менее часа усиливается выработка и циркуляция спинномозговой жидкости — ликвора, которая доставляет мозгу полезные вещества и нейромедиаторы. Именно поэтому после дневного сна улучшается самочувствие, — прокомментировала эксперт.
— При разовых сбоях в режиме из-за перелета или рабочего графика послеобеденный отдых вполне оправдан. При болезни тоже, ведь во мне организм быстрее восстанавливается. Но постоянная непреодолимая сонливость днем у человека, который считает себя здоровым, может указывать на неполадки в организме — от нехватки витаминов и микроэлементов до эндокринных и системных заболеваний. Это повод обратиться к врачу за консультацией и помощью, — заключила специалист.
Некоторые хабаровчане согласились с экспертом, другие же полностью опровергли. Оказывается, многие горожане довольно часто спят по несколько часов днем, а другие же вовсе живут по иному часовому поясу, находясь в Хабаровске.
— Есть жаворонки и совы, и я самая настоящая сова. Я честно пыталась жить по среднему режиму, но нет, мне некомфортно. Мне повезло, я нашла работу, где к часу дня я уже свободна. Поэтому я живу так: после работы прихожу домой и сплю до позднего вечера. Ночью занимаюсь своими делами, утром на работу и так по кругу. На выходных иногда днем не сплю, надо же в магазин иногда выходить, — поделилась Александра, хабаровчанка.
Другие не представляют свой режим дня без дневного сна.
— Каждый день я сплю днем. Ночью я сплю примерно шесть часов, встаю в восемь утра. Я работаю из дома, и в обеденный перерыв я сразу иду в кровать. Покушать успеваю и за компьютером. График у меня два через два, и практически каждый выходной я сплю днем, бывает, что и несколько часов. Чувствую себя прекрасно, — рассказала Мария, жительница краевой столицы.
— Моя жена постоянно спит днем, ей позволяет работа. И вечером, когда я прихожу домой, она активная, я же разбитый и уставший. Не раз пытался с ней поговорить, что надо как-то совместить наш сон, чтобы мы могли оба существовать в одном режиме, но нет, ей плохо, если не поспит. Если же я отдохну днем, то у меня болит голова. Так и живем вместе, настоящие жаворонок и сова, — поделился Александр, хабаровчанин.
В нашем современном мире довольно тяжело отдыхать днем, ведь надо не только на работу, но и по другим делам. Однако люди выкручиваются, и, не нарушая своих традиций, продолжают спать после обеда. Плохо это или нет — решать вам. Но помните — если вы хорошо спите ночью, то есть более восьми часов, и при этом хотите отдохнуть несколько часов днем — то это повод обратиться к врачу.