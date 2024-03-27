Плюсы и минусы дневного сна: мнение хабаровчан

— Моя жена постоянно спит днем, ей позволяет работа. И вечером, когда я прихожу домой, она активная, я же разбитый и уставший. Не раз пытался с ней поговорить, что надо как-то совместить наш сон, чтобы мы могли оба существовать в одном режиме, но нет, ей плохо, если не поспит. Если же я отдохну днем, то у меня болит голова. Так и живем вместе, настоящие жаворонок и сова, — поделился Александр, хабаровчанин.