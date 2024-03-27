Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 апреля электрички в Башкирии начнут останавливаться на «летних» станциях

С 1 апреля электрички в Башкирии начнут останавливаться на «летних» станциях, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Источник: Башинформ

Речь, в частности, идет о следующих станциях:

— «Левая Белая» (поездам № 7414 Раевка — Уфа, № 7461 Уфа — Кандры, № 6454 Кандры — Уфа);

— «Правая Уфимка» (поезду № 6407 Аша — Уфа);

— «Индустриальный парк» (поездам № 6402 Дема — Аша и № 6423 Кропачево — Дема);

— «1584 км» (поезду № 7407 Уфа — Раевка);

— «1766 км» (поезду № 6423 Кропачево — Дема);

— «115 км» (поездам № 6801/6802 Стерлитамак — Уфа, № 6803/6804 Уфа — Стерлитамак, № 6812 Карламан — Стерлитамак, № 6813 Стерлитамак — Карламан);

— «1436 км» (поездам № 7406 Приютово — Шакша, № 7415 Уфа — Приютово, № 7419 Раевка — Абдулино, № 7420 Абдулино — Раевка).

Как сообщал ранее Башинформ, с 1 апреля по 31 октября для пенсионеров Башкирии будет действовать региональная льгота в размере 50-процентной скидки от стоимости проезда пригородным железнодорожным транспортом.