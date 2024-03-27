Метеорологи рассказали о погоде в Волгоградской области в начале апреля

А вот в последние дни марта ожидается существенное усиление ветра — до 21 метра в секунду. Такая ветреная погода сохранится в регионе в ближайшие 2−3 дня. Так, по информации Волгоградского ЦГМС, 27 марта в порывы ветра достигнут 20 м/с.