Метеорологи рассказали о погоде в Волгоградской области в начале апреля

Лед и снег уже почти везде растаяли. И, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе наступит настоящая весна.
Согласно предварительным данным метеорологов, 1 апреля в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Днем местами воздух прогреется до +10…+12. Ночью заморозки не прогнозируются — столбики термометров установятся на отметке +3…+8.
В первую неделю апреля в отдельных районах температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов.
Неприятных сюрпризов от погоды в начале апреля не ожидается. Весна уверенно вступит в свои права, поэтому заморозков, снега и обилия дождей в это время не прогнозируется.
А вот в последние дни марта ожидается существенное усиление ветра — до 21 метра в секунду. Такая ветреная погода сохранится в регионе в ближайшие 2−3 дня. Так, по информации Волгоградского ЦГМС, 27 марта в порывы ветра достигнут 20 м/с.