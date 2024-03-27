Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеорологи рассказали о погоде в Волгоградской области в начале апреля

Синоптики прогнозируют существенное потепление в регионе в начале апреля.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Волгоградская правда

Лед и снег уже почти везде растаяли. И, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе наступит настоящая весна.

Согласно предварительным данным метеорологов, 1 апреля в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Днем местами воздух прогреется до +10…+12. Ночью заморозки не прогнозируются — столбики термометров установятся на отметке +3…+8.

В первую неделю апреля в отдельных районах температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов.

Неприятных сюрпризов от погоды в начале апреля не ожидается. Весна уверенно вступит в свои права, поэтому заморозков, снега и обилия дождей в это время не прогнозируется.

А вот в последние дни марта ожидается существенное усиление ветра — до 21 метра в секунду. Такая ветреная погода сохранится в регионе в ближайшие 2−3 дня. Так, по информации Волгоградского ЦГМС, 27 марта в порывы ветра достигнут 20 м/с.