Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы

Ранее в краевом главке МЧС России информировали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на среду прошли дожди и сильный ветер.
«Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний», — говорится в Telegram-канале аэропорта.
Службы аэропорта сейчас работают в усиленном режиме. «Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений», — пояснили в аэропорту Сочи.
Пассажиров аэропорта просят следить за временем вылета на электронных табло или на сайте сочинского аэропорта, а также придерживаться вежливости — не занимать места для инвалидов в аэропорту, уступать кресла пожилым людям и беременным женщинам.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах 7 — 10 градусов.