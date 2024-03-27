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Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы

СОЧИ, 27 мар — РИА Новости. Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.

Источник: © РИА Новости

Ранее в краевом главке МЧС России информировали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на среду прошли дожди и сильный ветер.

«Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний», — говорится в Telegram-канале аэропорта.

Службы аэропорта сейчас работают в усиленном режиме. «Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений», — пояснили в аэропорту Сочи.

Пассажиров аэропорта просят следить за временем вылета на электронных табло или на сайте сочинского аэропорта, а также придерживаться вежливости — не занимать места для инвалидов в аэропорту, уступать кресла пожилым людям и беременным женщинам.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах 7 — 10 градусов.

МЧС