Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы

«Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний», — говорится в Telegram-канале аэропорта.