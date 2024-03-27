«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 27 марта

27 марта Симферополь частично останется без электричества. В «Крымэнерго» сообщили, что планируют отключить свет с 8.00 до 17.00, но график может измениться из-за производственной необходимости. В общей сложности из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования для передачи тока, электричество исчезнет на двадцати шести улицах и девяти переулках.
Где отключат электричество в Симферополе 27 марта 2024:
улица Луговая, 6; улица Глинки, 16−58, 9−49;
улица Острякова, 38−44, 29−41;
улица Симеизская, 6−38, 1 по ГП;
улица Бородина, 53, 1−19;
улица Зуйская, 44−46, 47−51;
улица Жени Дерюгиной, 1А;
улица Глинки, 51, 53;
улица Бородина, 10; улица Чехова, 118−122/43, 117−121;
переулок Братский, 2−14;
улица Братская, 57А;
переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;
улица Перевальная, 40−46;
улица Общественная, 18−46, 15−45;
улица Садовая, 40−72, 67−75;
улица Красная, 41;
улица Лесхозная, 3−7;
улица Таврическая, 2−40, 1−31;
улица Некрасова, 26−40, 33−43;
переулок Малый, 1,4;
переулок Фельдшерский, 3, 12;
переулок Белогорский, 2−14, 1−17;
улица Троицкая (Большевистская), 30−42, 15−27/9;
переулок Большой, 1;
улица Кавказская, 1,
2−8; переулок Круглый, 1;
переулок Керченский, 8−14, 7−9;
переулок Крымчакский, 14, 17/22;
улица Чехова, 34−36/52;
улица Краснознаменная, 22−54/36, 19−41;
улица Белогорская, 12−20/28, 9−19;
улица Сергеева-Ценского, 38−44, 31−39;
улица Малофонтанная, 2−10, 1−7;
улица Пограничников, 2−34, 1−17.