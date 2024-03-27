«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 27 марта

27 марта Симферополь частично останется без электричества. В «Крымэнерго» сообщили, что планируют отключить свет с 8.00 до 17.00, но график может измениться из-за производственной необходимости. В общей сложности из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования для передачи тока, электричество исчезнет на двадцати шести улицах и девяти переулках.