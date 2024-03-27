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«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 27 марта

Часть Симферополя останется без света 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

27 марта Симферополь частично останется без электричества. В «Крымэнерго» сообщили, что планируют отключить свет с 8.00 до 17.00, но график может измениться из-за производственной необходимости. В общей сложности из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования для передачи тока, электричество исчезнет на двадцати шести улицах и девяти переулках.

Где отключат электричество в Симферополе 27 марта 2024:

улица Луговая, 6; улица Глинки, 16−58, 9−49;

улица Острякова, 38−44, 29−41;

улица Симеизская, 6−38, 1 по ГП;

улица Бородина, 53, 1−19;

улица Зуйская, 44−46, 47−51;

улица Жени Дерюгиной, 1А;

улица Глинки, 51, 53;

улица Бородина, 10; улица Чехова, 118−122/43, 117−121;

переулок Братский, 2−14;

улица Братская, 57А;

переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;

улица Перевальная, 40−46;

улица Общественная, 18−46, 15−45;

улица Садовая, 40−72, 67−75;

улица Красная, 41;

улица Лесхозная, 3−7;

улица Таврическая, 2−40, 1−31;

улица Некрасова, 26−40, 33−43;

переулок Малый, 1,4;

переулок Фельдшерский, 3, 12;

переулок Белогорский, 2−14, 1−17;

улица Троицкая (Большевистская), 30−42, 15−27/9;

переулок Большой, 1;

улица Кавказская, 1,

2−8; переулок Круглый, 1;

переулок Керченский, 8−14, 7−9;

переулок Крымчакский, 14, 17/22;

улица Чехова, 34−36/52;

улица Краснознаменная, 22−54/36, 19−41;

улица Белогорская, 12−20/28, 9−19;

улица Сергеева-Ценского, 38−44, 31−39;

улица Малофонтанная, 2−10, 1−7;

улица Пограничников, 2−34, 1−17.

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