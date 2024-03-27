В Самарской области дожди побили 100-летний рекорд по количеству осадков

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе поставлен новый рекорд суточного максимума количества осадков. Предыдущий максимум фиксировали в 1991 и в 1994 годах. Так, в областной столице более 30 лет назад значение предыдущего максимума составляло 9,1 мм/год, вчера показатель достиг отметки в 22,2 мм/год. Отклонение составило 13,1 мм. Рекорд также установлен в Челно-Вершинах, Аглосе, Кинель-Черкассах, Тольятти, Сызрани, Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске.