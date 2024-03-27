В Самарской области дожди побили 100-летний рекорд по количеству осадков

В Самарской области во вторник, 26 марта 2024 года, погода разбушевалась не на шутку. Дождь не прекращался несколько часов, затапливая дворы и улицы.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе поставлен новый рекорд суточного максимума количества осадков. Предыдущий максимум фиксировали в 1991 и в 1994 годах. Так, в областной столице более 30 лет назад значение предыдущего максимума составляло 9,1 мм/год, вчера показатель достиг отметки в 22,2 мм/год. Отклонение составило 13,1 мм. Рекорд также установлен в Челно-Вершинах, Аглосе, Кинель-Черкассах, Тольятти, Сызрани, Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске.
Кроме того, предыдущее максимальное значение в Безенчуке фиксировали в 1922 году — 19,0 мм, а в 2024-м суточный рекорд превысил на 0,9 мм.