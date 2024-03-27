Омичи продолжают болеть гриппом даже весной

В Роспотребнадзоре Омской области опубликовали данные о заболеваемости омичей респираторными инфекциями в период с 18 по 25 марта. Несмотря на приход весны, омичи продолжают активно болеть. Впрочем, заболеваемость остаётся ниже эпидемического порога на 33,5%.
Чаще всего омичам диагностируют вирусы негриппозной этиологии. На их долю приходится 69,7% заболевших. Вирусы гриппа составили 27,3%, в том числе 18,2% вирусы гриппа А и 9,1% вирусы гриппа В. COVID-19 диагностирован лишь у 3% заболевших.
В ведомстве омичам рекомендуют избегать массового скопления людей, чаще мыть руки и использовать антисептические средства, соблюдать социальную дистанцию. А при появлении первых признаков заболевания обращаться к врачу.