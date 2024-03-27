Омичи продолжают болеть гриппом даже весной

Чаще всего омичам диагностируют вирусы негриппозной этиологии. На их долю приходится 69,7% заболевших. Вирусы гриппа составили 27,3%, в том числе 18,2% вирусы гриппа А и 9,1% вирусы гриппа В. COVID-19 диагностирован лишь у 3% заболевших.