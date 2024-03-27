Большегрузам ограничат въезд в Уфу

Эта мера вводится для того, чтобы сохранить дороги в целости во время весенней распутицы. При необходимости проехать по Уфе на фуре владельцу нужно будет заплатить. Сумма зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута. Средства, полученные при возмещении вреда дорожному полотну, будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.
Руководителям предприятий, где фигурируют крупнотоннажные грузы, рекомендовано до 1 апреля завести в город необходимое количество строительных материалов, оборудования, топлива, товаров.
На въездах в город будут установлены дорожные знаки о запрете движения, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 т, а также знаки доп. информации. Проверка возложена на инспекторов ГИБДД. За нарушения автомобили будут перемещать на штрафстоянку, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы до 500 тысяч рублей.