Хабаровский край 28 марта накроет новый сильный циклон

Уже завтра, 28 марта, Хабаровский край вновь окажется во власти непогоды — в регион зайдёт очередной циклон, который принесёт снегопады, дожди и сильные ветра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по прогнозам синоптиков, в результате действия стихии могут быть нарушено функционирование объектов ТЭК и ЖКХ. Циклон будет оказывать влияние на регион в течение двух дней.
Согласно данным Дальневосточного УГМС, в большинстве районов Хабаровского края ожидаются осадки, местами сильные, возможно налипание мокрого снега. По долинам рек и на побережье прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с. На севере региона неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться и 30 марта — в муниципалитетах будут наблюдаться снегопады и метели, порывы ветра достигнут 18−23 м/с.
— Владельцам транспортных средств следует проявлять бдительность: следить за дистанцией и скоростью. Для того, чтобы избежать ДТП, водителям необходимо проверить состояние резины. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов. Если выезд все же необходим, рекомендуется запастись достаточным количеством бензина и теплой одеждой. Обязательно с собой необходимо иметь заряженный телефон, запас воды и продуктов, буксировочный трос и шанцевый инструмент, — отметили в комитете правительства края по гражданской защите. Как рассказали нашему корреспонденту в главном управлении МЧС России по региону, налипание и отложение мокрого снега может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможны перехлёст проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств.
— Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия, — сообщают в ведомстве.