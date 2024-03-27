Хабаровский край 28 марта накроет новый сильный циклон

— Владельцам транспортных средств следует проявлять бдительность: следить за дистанцией и скоростью. Для того, чтобы избежать ДТП, водителям необходимо проверить состояние резины. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов. Если выезд все же необходим, рекомендуется запастись достаточным количеством бензина и теплой одеждой. Обязательно с собой необходимо иметь заряженный телефон, запас воды и продуктов, буксировочный трос и шанцевый инструмент, — отметили в комитете правительства края по гражданской защите. Как рассказали нашему корреспонденту в главном управлении МЧС России по региону, налипание и отложение мокрого снега может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможны перехлёст проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств.



— Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия, — сообщают в ведомстве.