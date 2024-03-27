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В Новосибирской области назначат 37 новых пригородных маршрутов

Летом дополнительные электрички будут доставлять жителей к местам массового отдыха.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

АО «Эксперсс-пригород» запланировало поэтапное увеличение пригородных маршрутов в связи с началом дачного сезона и предстоящим летним периодом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, по заказу регионального Минтранса, с 8 по 27 апреля на всех направлениях будут назначены 37 дополнительных пригороных поездов: 14 на Кузбасском направлении, 9 — на Жеребцовском, 7 — на Восточном, 4 — на Западном и 3 — на Южном.

Затем с июня по август для доставки пассажиров к местам массового отдыха и купания в зависимости от погодных условий будут назначены ещё 4 маршрута на участке Новосибирск-Главный — Искитим.

Таким образом в летний период максимально в регионе будут курсировать 173 маршрута: 83 пары по будням и 77 пар по выходным. Для удобства пассажиров будут работать 114 кассовых окон на 75 остановочных пунктах региона, кроме того билетные кассы дополнительно откроют на остановочных платформах вблизи садово-дачных обществ.

В пресс-службе перевозчика напомнили, что с 1 января в течение всего года ветераны труда РФ и ветераны труда Новосибирской области, а также труженики тыла могут ездить на пригородных электричнках бесплатно.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что до конца 2024 года в Новосибирской области появятся 4 новых электропоезда.