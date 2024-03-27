В Новосибирской области назначат 37 новых пригородных маршрутов

Так, по заказу регионального Минтранса, с 8 по 27 апреля на всех направлениях будут назначены 37 дополнительных пригороных поездов: 14 на Кузбасском направлении, 9 — на Жеребцовском, 7 — на Восточном, 4 — на Западном и 3 — на Южном.