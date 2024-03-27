Машины разминирования и военной автоинспекции заметили возле Вознесенского собора в Новосибирске

Очевидец рассказал сотруднику «Прецедента», что машины с мигалками стоят на улице Советской с интервалом примерно в 50 метров. По улице курсируют группы людей в военной форме. Сотрудники в желтых жилетах ГИБДД просят автомобилистов не занимать крайнюю правую полосу улицы Советской со стороны собора.