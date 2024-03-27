Машины разминирования и военной автоинспекции заметили возле Вознесенского собора в Новосибирске

Очевидец рассказал сотруднику «Прецедента», что машины с мигалками стоят на улице Советской с интервалом примерно в 50 метров. По улице курсируют группы людей в военной форме. Сотрудники в желтых жилетах ГИБДД просят автомобилистов не занимать крайнюю правую полосу улицы Советской со стороны собора.
Журналист «Прецедента» позвонил оперативному дежурному ВАИ с вопросом, что происходит возле Вознесенского собора. Как пояснил представитель спецслужбы, никакого ЧП у храма не случилось.
— Сотрудники ВАИ выполняют свои задачи. Подробностей я рассказать не могу, — ответил оперативный дежурный корреспонденту «Прецедента».
Пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко пояснила, что сегодня в храме совершается молебен по случаю Дня российских войск и люди в форме — сотрудники Росгвардии, приехавшие принять участие в таинстве.