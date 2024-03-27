В Иркутской области заменили перевозчиков на 4-х межмуниципальных маршрутах

— Перевозчики обязаны выполнять определённое количество рейсов в день по расписанию, которое обсуждается заранее. О нарушениях, которые они допускают, сообщают пассажиры. Мы выносим предостережения, но если ситуация не улучшается, то применяет меры, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.