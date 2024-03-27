В Иркутской области заменили перевозчиков на 4-х межмуниципальных маршрутах

В Иркутской области перевозчиков, которые работали на четырех межмуниципальных маршрутах, заменили после обращений жителей региона. Они поступили на прямую линию президента России, губернатору Приангарья Игорю Кобзеву и в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщают в правительстве области.
— Перевозчики обязаны выполнять определённое количество рейсов в день по расписанию, которое обсуждается заранее. О нарушениях, которые они допускают, сообщают пассажиры. Мы выносим предостережения, но если ситуация не улучшается, то применяет меры, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Например, жители села Смоленщина сообщили, что автобус № 428 не соблюдает расписание. Похожая ситуация сложилась на маршрутах № 442, 444 из СНТ «Изумруд» и СНТ «Дорожный строитель», а также на маршруте № 415 из посёлка Малая Топка в Иркутск. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона определило новых перевозчиков.
Помимо этого, поступали жалобы на работу автобуса № 421 «Иркутск — Садоводство “Таежник”. Пока перевозчик отделался предупреждением.