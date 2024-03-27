Погода в Калининграде 27 марта

По данным экспертов паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», начиная со среды, в область «начнут поступать южные умеренные и тропические воздушные массы, “закачиваемые” мощной циклонической депрессией с центром у Британских островов». «Температурный фон в дневные часы будет повышаться вплоть до конца недели с небольшим перерывом в пятницу (там температура чуть “просядет” в тыловой части волнового циклона, однако все же будет выше нормы). Фактором, снижающим эффективную (ощущаемую) температуру в ближайшие 3 дня станет сильный градиентный ветер с юго-востока, который будет достигать в порывах 13−16 м/с по области», — сообщают метеорологи.