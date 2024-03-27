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Погода в Калининграде 27 марта

В среду днем воздух местами прогреется до +15°С. Ожидается сухая, облачная с прояснениями погода.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Новый Калининград

Днем в среду, 27 марта, в Калининградской области ожидается теплая, облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в регионе прогреется до +14°C.

В приморских муниципалитетах днем будет всего на градус прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +13°C. Зато ночью в тех же прибрежных городах будет на градус теплее, чем в Калининграде и восточных муниципалитетах (+5°C и +4°C соответственно).

Скорость ветра (он будет юго-восточным) составит в регионе шесть метров в секунду, влажность — 75 процентов, давление — 753 миллиметров рт. ст.. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», к вечеру станет незначительно прохладнее — до +11°C. В ночь на четверг ожидается +7°C, осадков синоптики не прогнозируют.

По данным экспертов паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», начиная со среды, в область «начнут поступать южные умеренные и тропические воздушные массы, “закачиваемые” мощной циклонической депрессией с центром у Британских островов». «Температурный фон в дневные часы будет повышаться вплоть до конца недели с небольшим перерывом в пятницу (там температура чуть “просядет” в тыловой части волнового циклона, однако все же будет выше нормы). Фактором, снижающим эффективную (ощущаемую) температуру в ближайшие 3 дня станет сильный градиентный ветер с юго-востока, который будет достигать в порывах 13−16 м/с по области», — сообщают метеорологи.