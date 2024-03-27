Пострадавшего в аварии ребенка на Луговой во Владивостоке увезли в больницу с травмой головы

В полиции озвучили детали аварии, которая произошла во Владивостоке на Луговой. Как поделились в пресс-службе УМВД России по Приморью, по факту ДТП было заведено административное производство. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделились в ведомстве, 68-летний мужчина за рулем Nissan Leaf наехал на семилетнего мальчика, когда тот переходил дорогу. Из-за ДТП ребенок получил травму головы, ушибленную ссадину бедра и голени. «Комсомолка» уже рассказывала о том, что на всю улицу раздавались крики школьника, а на помощь ему собралась целая толпа.
По факту аварии было заведено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, то есть за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Проводится проверка.
В полиции добавили, что стаж вождения мужчины — 50 лет. В этом году за нарушения ПДД его не привлекали к ответственности.