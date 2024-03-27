Пострадавшего в аварии ребенка на Луговой во Владивостоке увезли в больницу с травмой головы

Как поделились в ведомстве, 68-летний мужчина за рулем Nissan Leaf наехал на семилетнего мальчика, когда тот переходил дорогу. Из-за ДТП ребенок получил травму головы, ушибленную ссадину бедра и голени. «Комсомолка» уже рассказывала о том, что на всю улицу раздавались крики школьника, а на помощь ему собралась целая толпа.