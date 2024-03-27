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В Красноярском крае ожидаются аномальные морозы до −35 градусов

Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

На севере Красноярского края ожидаются аномальные морозы до −35 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, похолодание придёт и в ряд других сибирских регионов России: в Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республику Коми, Якутию, Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — цитирует агентство Романа Вильфанда.