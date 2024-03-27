В Красноярском крае ожидаются аномальные морозы до −35 градусов

На севере Красноярского края ожидаются аномальные морозы до −35 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам синоптика, похолодание придёт и в ряд других сибирских регионов России: в Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республику Коми, Якутию, Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область.
«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — цитирует агентство Романа Вильфанда.