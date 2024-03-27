Педагоги Красноярского края претендуют на звание «Учитель года»

В министерстве образования региона рассказали, что больше всего заявок поступило от учителей русского языка, литературы и математики. По 10 претендентов. Кроме того, на победу претендуют 8 учителей иностранных языков, 7 — начальных классов, по 5 — истории и физики, три учителя по биологии и два по физической культуре. По одному учителю географии, информатики и музыки.