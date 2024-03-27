Педагоги Красноярского края претендуют на звание «Учитель года»

В Красноярске проходит конкурс «Учитель года Красноярского края». В нем участвуют педагоги из 53 муниципалитетов.
В министерстве образования региона рассказали, что больше всего заявок поступило от учителей русского языка, литературы и математики. По 10 претендентов. Кроме того, на победу претендуют 8 учителей иностранных языков, 7 — начальных классов, по 5 — истории и физики, три учителя по биологии и два по физической культуре. По одному учителю географии, информатики и музыки.
В рамках первого этапа участникам предстоит три испытания: «Просто о сложном», «Парный урок», «Коммуникативные бои». Жюри отберет 20 участников, которые продолжат борьбу в финале. Он состоится
Информация о конкурсе и участниках доступна на сайте «Учитель года Красноярского края».