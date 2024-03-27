Генерал будет один: в Крыму начался «Парад тюльпанов 2024»

В Крыму погода, несмотря на свой взбалмошный нрав, все-таки чуть перестаралась по градусам, что и подстегнуло луковичные к усиленному росту. В итоге первые бутоны раскрылись еще в зимнем феврале! Но даже если столбик термометра поползет вниз, то особого вреда не причинит — тюльпаны похолодания, в разумных пределах, не боятся.