Генерал будет один: в Крыму начался «Парад тюльпанов 2024»

Южный берег Крыма мало чем уступает далекой Голландии, которая уже несколько веков славится на весь мир тюльпанами: в Никитском ботаническом саду можно увидеть свыше 150 сортов самого весеннего цветка.
В этом году «Парад тюльпанов» начался раньше обычного.
— «Парад тюльпанов» проходит в 17 раз, но никогда он еще не начинался так экстремально рано — 27 марта. Обычно же массовое цветение начинается в первой декаде апреля, — рассказала КП-Крым заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
В Крыму погода, несмотря на свой взбалмошный нрав, все-таки чуть перестаралась по градусам, что и подстегнуло луковичные к усиленному росту. В итоге первые бутоны раскрылись еще в зимнем феврале! Но даже если столбик термометра поползет вниз, то особого вреда не причинит — тюльпаны похолодания, в разумных пределах, не боятся.
Ландшафтные дизайнеры не стали ограничивать свою фантазию, и на главной клумбе Никитского сада появился цветочный ковер в виде двух «золотых рыбок».
Каждый человек может приехать в Никитский сад, загадать доброе и светлое желание, которое непременно исполнится. Ведь добро сильнее и всегда побеждает!
— Есть у выставки одна особе — одновременно полюбоваться всеми сортами тюльпана, к сожалению, нельзя. Есть сорта ранние, средние и поздние, которые не сдаются даже в мае, — отметила Вера Зыкова.
В идеале, на выставке нужно побывать 2−3 раза, выдержав между посещениями паузу в неделю, а то и полторы.
Уникальность феерии весенних цветов на этом не заканчивается: для 40 сортов выставка станет дебютом — они представлены публике впервые.
На выставке сделан акцент на тюльпаны с классической формой крупных и ярких цветков.
Отдали должное и креативу: почти 40 сортов с махровыми цветками, более 20 сортов — с бахромчатыми.
Особое внимание привлекут 8 сортов так называемых попугайных тюльпанов с причудливо изогнутыми, похожими на птичьи перья, лепестками.
У попугайных тюльпанов и смешное название, и забавное описание, — «лепестки могут быть любой формы, кроме нормальной».
Вишенка на торте — выборы самого красивого сорта, который удостоят звания «Генерал Парада тюльпанов 2024». Выразить свои симпатии могут посетители, также можно будет проголосовать в соцсетях и на официальной сайте Никитского сада.
В прошлом году генералом среди 200 представленных сортов стал махровый «Finola».