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Пассажиры с билетами не смогли улететь в Красноярск из-за нехватки мест в самолете

Двое пассажиров в ноябре 2023 года купили билеты на самолет из Новосибирска в Красноярск, но не смогли улететь из-за нехватки мест в нем.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, их билеты аннулировали, потому что «места на борту были предоставлены другим пассажирам, один из которых — трансферный, потерявший стыковку из-за задержки». В прокуратуре уточнили, что авиакомпания сразу «приняла меры». После произошедшего пострадавших в эти же сутки доставили в Красноярск и дали им по 2,5 тысячи рублей в качестве компенсации за нарушение условий перевозки.

Гендиректору АО «Авиакомпания “Сибирь” (больше известная, как S7 Airlines) внесено представление. По инициативе прокурора авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно. Авиакомпании придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

штрафы