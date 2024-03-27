«Зелёному углу» быть: где теперь разместится знаменитый авторынок Дальнего Востока

«Честно говоря, люди загнаны в угол, деваться им некуда. У нас, выходит, “Зелёнка” — это “наследие” города, рынку больше 20 лет, но случилось то, что случилось. Предприниматели начали экстренно размещать автомобили по углам и искать решение, чтобы выйти из непростой ситуации. Есть альтернативы, но они, мягко говоря, не подходят. И вышло так, что участок на повороте на СНТ “Серебрянка-2” соответствует по всем параметрам: по виду разрешенного использования и по договору он имеет подходящее назначение земли. Там промышленная зона П-1, несмотря на то, что рядом СНТ», — поясняет Синенко.