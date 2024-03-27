«Зелёному углу» быть: где теперь разместится знаменитый авторынок Дальнего Востока

Автомобили со знаменитого на весь Дальний Восток рынка скоро переедут в пригород. Предприниматели «Зеленого угла» подыскали новое место для бизнеса. Им станет площадка для торговли в Надеждинском районе, на перекрестке трассы Де-Фриз — Новый — Седанка — Патрокл. Подробности корр. ИА PrimaMedia рассказала Иванна Синенко, генеральный директор ООО «СервисЦентр», в аренде у которой и находится земельный участок.
В настоящее время на площадке с кадастровым номером 25:10:011400:222 в Вольно-Надеждинском уже ведутся планировочные работы. Предприниматели с «Зелёного угла» обратились к ООО «СервисЦентр» с просьбой буквально возродить авторынок, но уже на новом месте.
«Честно говоря, люди загнаны в угол, деваться им некуда. У нас, выходит, “Зелёнка” — это “наследие” города, рынку больше 20 лет, но случилось то, что случилось. Предприниматели начали экстренно размещать автомобили по углам и искать решение, чтобы выйти из непростой ситуации. Есть альтернативы, но они, мягко говоря, не подходят. И вышло так, что участок на повороте на СНТ “Серебрянка-2” соответствует по всем параметрам: по виду разрешенного использования и по договору он имеет подходящее назначение земли. Там промышленная зона П-1, несмотря на то, что рядом СНТ», — поясняет Синенко.
«Люди, которые работали на авторынке, нашли эту локацию максимально удобной. Вышло так, что не мы приглашали кого-то, а нас пригласили к нам же. Встреча произошла только позавчера, у нас было порядка 30 собственников бизнеса, они задали уточняющие вопросы. Мы решили перестроиться и попробовать себя в новом формате», — говорит Иванна Синенко.
Напомним, в начале текущего года во Владивостоке расформировали автомобильный рынок «Зеленый угол». На его месте хотят благоустроить парк.