Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский зоопарк претендует на победу во всероссийской парковой премии

Новосибирский зоопарк стал финалистом всероссийской парковой премии.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило стал одним из финалистов всероссийской премии «Парки России». Учреждение отметили в специальной номинации «Зоопарк года».

На победу претендуют еще пять зоопарков из Пензы, Ярославля, Ростова-на-Дону, Ижевска и Екатеринбурга. Всего организаторы получили 557 заявок по 24 номинациям.

В рамках конкурса жюри оценивает общее состояние парка, наличие новых объектов и инфраструктуры, посещаемость.

Напомним, Новосибирский зоопарк стал первым зоологическим парком в Сибири. Его открыли в августе 1947 года на улице Гоголя. Коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц.

флора и фауна