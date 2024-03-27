Новосибирский зоопарк претендует на победу во всероссийской парковой премии

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило стал одним из финалистов всероссийской премии «Парки России». Учреждение отметили в специальной номинации «Зоопарк года».
На победу претендуют еще пять зоопарков из Пензы, Ярославля, Ростова-на-Дону, Ижевска и Екатеринбурга. Всего организаторы получили 557 заявок по 24 номинациям.
В рамках конкурса жюри оценивает общее состояние парка, наличие новых объектов и инфраструктуры, посещаемость.
Напомним, Новосибирский зоопарк стал первым зоологическим парком в Сибири. Его открыли в августе 1947 года на улице Гоголя. Коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц.