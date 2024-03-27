Минздрав опроверг фейк о нехватке врачей в ЦРБ в Хабаровском крае

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в больнице в Чегдомыне врачи не справляются с потоком пациентов из-за кадрового дефицита и вынуждены работать сразу по нескольким направлениям. Также отмечалось, что в учреждении должным образом не функционирует аппарат УЗИ. Как отметили в минздраве края со ссылкой на главврача, ситуация с медицинскими кадрами в районе сейчас стабильная, а указанная информация не соответствует действительности.