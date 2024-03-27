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Минздрав опроверг фейк о нехватке врачей в ЦРБ в Хабаровском крае

Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло фейк о критической нехватке врачей в Верхнебуреинской центральной районной больнице. Кадровый вопрос находится под контролем, говорится в сообщении официального Telegram-канала минздрава.

Источник: Freepik

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в больнице в Чегдомыне врачи не справляются с потоком пациентов из-за кадрового дефицита и вынуждены работать сразу по нескольким направлениям. Также отмечалось, что в учреждении должным образом не функционирует аппарат УЗИ. Как отметили в минздраве края со ссылкой на главврача, ситуация с медицинскими кадрами в районе сейчас стабильная, а указанная информация не соответствует действительности.

«В ДВГМУ обучается 10 студентов и ординаторов, которые в дальнейшем приедут работать в район. 11 врачей за последние три года трудоустроились по программе “Земский доктор” — в прошлом году пришли работать анестезиолог, рентгенолог, педиатр и фельдшер скорой медицинской помощи. 13 врачей и 19 средних медработников за тот же срок были приняты на работу в рамках муниципальной программы. Медицинская помощь в районе оказывается в полном объёме», — предоставили статистику в министерстве.

Также в минздраве заверили, что вызвавший скандал аппарат УЗИ будет заменён в связи с истечением срока действия — но сейчас он находится в рабочем состоянии. Для лучшего технического переоснащения больницы её намерены включить в программу модернизации первичного звена здравоохранения, чтобы заручиться финансовой поддержкой федерального центра.