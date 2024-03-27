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Жители Новосибирска жалуются на образовавшиеся после таяния снега ямы

Новые ямы появляются каждый день.

Источник: BFM-Новосибирск

В Новосибирске резко ухудшилось состояние дорог. Параллельно таянию снегу на дорогах обнажились старые и образовались новые ямые. Водители недовольны состоянием покрытий и нередко пробивают колеса на улицах.

На улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе возле здания местной администрации насчитывается 15 ям разной формы и глубины на небольшом участке, пишет BFM-Новосибирск. Также на дороге образовалась колея. Водители стараются объезжать ямы, но это не всегда получается.

Местный житель Сергей считает эту улицу одной из самых проблемных в городе. По его словам, местное СТО должно озолотиться этой весной. Он отметил, что новые ямы появляются каждый день, пишет BFM-Новосибирск.

Также новосибирцы жалуются на улицу Урицкого и Щетинкина в Тихом центре, на Кавалерийскую в Калининском районе.

Напомним, в Новосибирской области запустили онлайн-карту дорожных работ.