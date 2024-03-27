В Самаре приостановили движение троллейбусов из-за дождя

В Самаре непогода повлияла не только на образование новых «рек» во дворах, но и на общественный транспорт. Движение троллейбусов приостановили из-за дождя в среду, 27 марта 2024 года.
По информации департамента транспорта Самары, из-за проливного дождя временно отключено напряжение в контактной сети по Московскому шоссе от улицы Революционной до Центрального автовокзала. Отключения идут в оба направления. Пассажирам стоит заранее продумывать свой маршрут.
Напомним, также в областной столице горожане ранним утром столкнулись с проблемами с трамваем на улице Ново-Садовой. Общественный транспорт не выдержал натиска непогоды и сбросил «рога».