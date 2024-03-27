Глухая хабаровчанка растит 5 детей и водит такси

— В первое время я очень переживала и боялась, но муж мне сказал, что все будет нормально. Так и оказалось. Например, бывает, что клиент при заказе такси не указывает номер подъезда, я просто пишу ему в приложении, уточняю подъезд и подъезжаю туда, куда нужно. Или, если клиент хочет выйти раньше, он пишет мне сообщение, например, «Можно мне выйти на остановке». И все. Мобильная связь — это очень удобно. Кроме того бывают клиенты, которые просто показывают рукой, куда нужно ехать.