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Глухая хабаровчанка растит 5 детей и водит такси

Хабаровчанка рассказала о том, как сложно неслышащим людям устроиться на работу, и о том какие плюсы она нашла в работе в такси.

Источник: Из личного архива

Татьяна Юрьева не слышит с рождения, но это никак не мешает ей жить полной жизнью. Она в браке 19 лет, растит пятерых детей, очень любит путешествия с семьей, активный отдых и кататься на машине. Кроме того, она уже больше года работает водителем в хабровском такси.

Сама себе хозяйка

— Татьяна, почему такси?

— В такси я работаю уже больше года. У меня все дети неслышащие, младшему 4 года, отпрашиваться все время с работы было бы очень неудобно. Муж предложил мне попробовать поработать в такси. Я согласилась. В такси — я сама себе хозяйка, сама выбираю, в какое время мне работать и в какой день.

— Многие думают, что людям с глухотой сложно устроиться на работу. У вас тоже были трудности?

— До такси другой работы у меня не было, а в такси я устроилась легко. В Хабаровске у нас много неслышащих таксистов. Есть специальная очень удобная программа, в которой работать очень легко. Нам сразу виден заказ. А клиент видит, что за рулем неслышащий водитель. В приложении отображается специальный значок: перечеркнутое ушко.

— А как вы общаетесь с пассажирами? И как они реагируют, когда узнают, что у вас проблема со слухом?

— В первое время я очень переживала и боялась, но муж мне сказал, что все будет нормально. Так и оказалось. Например, бывает, что клиент при заказе такси не указывает номер подъезда, я просто пишу ему в приложении, уточняю подъезд и подъезжаю туда, куда нужно. Или, если клиент хочет выйти раньше, он пишет мне сообщение, например, «Можно мне выйти на остановке». И все. Мобильная связь — это очень удобно. Кроме того бывают клиенты, которые просто показывают рукой, куда нужно ехать.

— Было ли такое, что у вас возникали неприятности в общении с пассажирами?

— Скандальных ситуаций не было. Но трудно с пьяными пассажирами, с ними сложно разговаривать. Но это бывает редко.

В первую очередь — мама

— Бывало ли, что пассажиры, что-то забывали в такси? Как в таком случае вы с ними связываетесь?

— Забывают вещи очень часто: и телефоны оставляли, и паспорта, и очки. Но так как у нас, таксистов, нет номера телефона клиента, мы сразу же пишем в поддержку, а они уже связываются с клиентом, договариваются, куда нужно приехать. Я просто приезжаю, куда нужно, и возвращаю вещи.

— А если едет скорая, пожарная со звуковым сигналом, как определяете, что нужно уступить дорогу?

— Все только по зеркалам. У нас очень развита внимательность, зрение. За весь свой водительский стаж — 15 лет, я ни разу не попадала в ДТП.

— Сложно ли было, когда только учились водить машину?

— Вообще легко, никаких сложностей не было. И все благодаря моему мужу, это он учил меня ездить на машине. Я автолюбитель, не могу жить без машины. И сейчас мое главное хобби — это вождение.

— Работа вам нравится?

— Да работа мне очень нравится, да и доход устраивает. При этом работаю я не каждый день, в выходные дни всегда отдыхаю, так как все дети дома. Есть у нас таксисты неслышащие, которые работают по очень много часов. А я-то мама, надо готовить, домом заниматься, детьми заниматься. Семья всегда на первом месте, ну, а работаю я в зависимости от свободного времени.

Общаемся знаками и по губам

— Расскажите о вашей семье

Мы с мужем познакомились в 2004 году в Санкт-Петербурге, когда мне было 19, а ему 21 лет. Я тогда поехала путешествовать, и приехала в гости к знакомому, а у него как раз был Павел. Он на тот момент четыре года жил в Питере.

Спустя год, в 2005 году, в Хабаровске мы поженились, и вот в августе будет 19 лет, как мы с ним вместе.

— А сколько лет вашим детям?

Старшей дочке −13, второй −11, сыну — 8, младшим дочкам 6 и 4 года. Все они инвалиды по слуху. Старшие дети учатся в школе для неслышащих, они умнички, учатся отлично. Кроме того, дочки занимаются в секции борьбы, которая устроена при школе. Младшие ходят в детский сад.

— Татьяна, потеря слуха у вас врожденная или приобретенная? Родители у вас слышащие?

— У меня потеря слуха случилась из-за родовой травмы. Оба родителя у меня слышащие. У мужа, кстати, тоже родители слышащие, но тетя и двоюродная сестра — нет. То есть, у него это по генетике. Хотя родился он слышащим, в два года из-за воспаления потерял слух.

— А ваши родители знают жестовой язык? Как вы с ними общаетесь?

— В основном по губам читаем, ну и какими-то знаками, жестовой язык они не знают.

Из программиста в таксисты

— Где вы учились? И на кого?

— До 9 класса я училась в массовой школе № 68. У меня мама — врач-терапевт, и она не захотела отдавать меня в школу глухонемых, поэтому и отдала в массовую. Было, конечно, тяжело. Учителя общались со мной записками.

После 9 класса 4 года училась в топографическом техникуме по специальности «Программное обеспечение». Еще год после этого обучалась на кондитера в группе для неслышащих.

Когда закончила обучение по специальности «Программное обеспечение», то понимала, что я все знаю и все умею, но работу не могла найти. Потому что везде обязательно нужно было общаться по телефону, это обязательное условие.

— А чем ваш муж занимается?

— У него свой автосервис. Поэтому, кстати, моя машина всегда в хорошем состоянии, ведь у меня есть свой слесарь. Он все делает, чинит при необходимости. Автомобилями он занимается всю жизнь.

— Как вы проводите свободное время с семьей?

— С детьми играем в развивающие игры, гуляем, выезжаем на шашлыки. У нас свой земельный участок, который нам выделили. На нем мы сейчас строим дом. У нас большая машина, на которой мы любим путешествовать во время детских каникул.

— А есть ли у вас домашние животные?

— У нас есть кошка шотландской породы, зовут ее Ева. Не я имя придумала, дочка ее так назвала. У кошки скоро родятся котята.

— Есть ли какие-то сложности в жизни из-за отсутствия слуха?

— Да какие сложности? Мы ведь не слышим с рождения, то есть, привыкли. У нас все то же самое, что и у слышащих людей. Тем более, сейчас телефоны, в которых сообщения можно отправлять. Благодаря доступной среде, очень много возможностей для общения.

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