В Беларуси активизировались иксодовые клещи

Согласно имеющейся информации, первые случаи нападения клещей наблюдались еще в феврале. Сейчас же они стали еще активнее.
На данный момент известно о десяти случаях нападения клещей. Они были зафиксированы в Минской, Гродненской и Брестской областях.
Отмечается, что укус клеща может стать причиной заражения различными опасными заболеваниями, в частности, клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).
«Возможность заражения человека клещевыми инфекциями не исключена с конца зимы до поздней осени. Из-за климатических изменений в сторону потепления продолжительность периода активности клещей в последние годы на территории Беларуси увеличилась до десяти месяцев (с февраля по ноябрь)», — сообщают в ведомстве.