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В Беларуси активизировались иксодовые клещи

С наступлением тепла в Беларуси активизировались клещи. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси предупреждает об опасности, связанной с клещами.

Согласно имеющейся информации, первые случаи нападения клещей наблюдались еще в феврале. Сейчас же они стали еще активнее.

На данный момент известно о десяти случаях нападения клещей. Они были зафиксированы в Минской, Гродненской и Брестской областях.

Отмечается, что укус клеща может стать причиной заражения различными опасными заболеваниями, в частности, клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

«Возможность заражения человека клещевыми инфекциями не исключена с конца зимы до поздней осени. Из-за климатических изменений в сторону потепления продолжительность периода активности клещей в последние годы на территории Беларуси увеличилась до десяти месяцев (с февраля по ноябрь)», — сообщают в ведомстве.

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