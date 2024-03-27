В Беларуси активизировались иксодовые клещи

«Возможность заражения человека клещевыми инфекциями не исключена с конца зимы до поздней осени. Из-за климатических изменений в сторону потепления продолжительность периода активности клещей в последние годы на территории Беларуси увеличилась до десяти месяцев (с февраля по ноябрь)», — сообщают в ведомстве.