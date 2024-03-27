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В Советском районе Челябинска до вечера перекрыли улицу

В Советском районе Челябинска до вечера перекрыли улицу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 марта, до 20.00 полностью закрыто движение в районе дома 17 по улице Челябинская. Ограничение связано с производством ремонтных работ МУП «ПОВВ».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.