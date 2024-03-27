Роспатент отказал создателю «Счастье не за горами» в правах на товарный знак

Господин Мальцев настаивал, что фраза «Счастье не за горами» отдельно от арт-объекта не является узнаваемой как часть именно этой инсталляции. Предприниматель привел примеры появления этой фразы в фильме «Семь невест ефрейтора Збруева» и песне «Привет, как дела?». Коллегия Роспатента согласилась с доводами ответчика и напомнила, что в 1859 году вышло произведение литературного критика Николая Добролюбова «Счастие не за горами», поэтому творческим трудом была создана именно сама инсталляция букв.