Роспатент отказал создателю «Счастье не за горами» в правах на товарный знак

Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на решение Роспатента.
Господин Мальцев настаивал, что фраза «Счастье не за горами» отдельно от арт-объекта не является узнаваемой как часть именно этой инсталляции. Предприниматель привел примеры появления этой фразы в фильме «Семь невест ефрейтора Збруева» и песне «Привет, как дела?». Коллегия Роспатента согласилась с доводами ответчика и напомнила, что в 1859 году вышло произведение литературного критика Николая Добролюбова «Счастие не за горами», поэтому творческим трудом была создана именно сама инсталляция букв.
Напомним, что Борис Матросов создал арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Камы в Перми в 2009 году. До 2017 года права на него не принадлежали никому. В 2017 году объект перешел на баланс города, что позволило его регулярно ремонтировать.
Предприниматель получил патент на фразу в 2023 году, с правом выпуска одежды и обуви. Летом того же года Алексей Мальцев предложил заключить с ним договоры производителям, выпускающим изделия с использованием изображения знаменитого арт-объекта. Художник Борис Матросов выступил против использования «Счастья не за горами» в качестве товарного знака.