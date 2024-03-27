В Новосибирске улицу Большую затопило водой с наступлением весны

В Новосибирске улицу Большую в Ленинском районе затопило талой водой с наступлением весны.
На ситуацию жалуются жители близлежащих домов. Огромная лужа сохраняется на участке на протяжении недели. Каждый день водители теряют в ней колеса, так как ямы скрыты под водой. Кроме того, потоп не могут преодолеть пешеходы.
Разлив воды связан с активным таянием снега в конце марта. Новосибирцы просят открыть ближайшую ливневку или провести своевременную откачку. Сейчас проезжающие машины скрыты под водой почти на ⅔ корпуса.
Пока неизвестно, когда на улице устранят лужу.