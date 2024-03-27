Экс-министра ЖКХ Приморья обвиняют в превышении полномочий

В отношении бывшего министра ЖКХ Приморского края Владимира Бабича заведено уголовное дело. Как сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края», чиновнику предъявлено обвинение по п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности».
Сообщается, что Бабич уже провёл некоторое время под домашним арестом, а 14 марта Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
До сих пор Следственный комитет никаких официальных комментариев по уголовному делу экс-министра не давал.
Владимир Бабич возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в 2020 — 2023 годах и лишился места в одно время с зампредседателя правительства региона Еленой Пархоменко. Возможно, причиной увольнения с поста стали регулярные жалобы населения на неудовлетворительную работу министерства.
Сейчас министерство ЖКХ края возглавляет Сергей Попов (бывший главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго»).