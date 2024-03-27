Экс-министра ЖКХ Приморья обвиняют в превышении полномочий

Владимир Бабич возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в 2020 — 2023 годах и лишился места в одно время с зампредседателя правительства региона Еленой Пархоменко. Возможно, причиной увольнения с поста стали регулярные жалобы населения на неудовлетворительную работу министерства.