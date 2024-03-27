В Омске для популярного трамвайного маршрута изменили расписание

Трамвайный маршрут № 1, который сейчас ходит только утром и вечером переводится на работу в течение всего дня. График изменится с 1 апреля этого года. Такую информацию сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
«Таким образом, улучшится транспортное сообщение от улицы Богдана Хмельницкого до Амурского посёлка через Октябрьский мост. Трамвай не стоит в пробках, едет без помех со стороны прочего транспорта», — рассказал градоначальник.
В будние дни будет ходить пять вагонов и выполняться по 38 рейсов в каждом направлении. В выходные дни — три вагона и выполняться по 21 рейсу в каждом направлении.