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В Иркутской области выплатили компенсации из-за узелкового дерматита

Выплаты получили как крупные предприятия, так и личные подсобные хозяйства.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском, Усольском и Черемховском районах, Ангарском городском округе завершили выплату компенсаций из-за ущерба собственникам изъятых и уничтоженных животных из-за узелкового дерматита. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Всего из четырех муниципалитетов поступило 23 заявки на выплаты. Общий объем компенсаций составил 380,7 миллиона рублей. Они произведены по среднерыночной стоимости животных в «живом весе», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме этого, 13 заявок на компенсации поступило из Осинского района, где очаг заболевания выявили позже. Выплаты получили как крупные предприятия, так и личные подсобные хозяйства.

сельское хозяйство