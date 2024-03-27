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Красноярские мужчины не готовы уходить в декрет вместо своих жен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 из 10 мужчин в Красноярске не согласились бы пойти в декретный отпуск.

Источник: НИА Красноярск

SuperJob представил данные очередного опроса. В этот раз портал расспросил о декретном отпуске трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и работодателей.

Выяснилось, что 64% красноярских мужчин не могут представить себя в роли отца в декрете: 37% категорически против, а еще 27% скорее против.

Возможной подобную ситуацию назвали 11%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

В целом по стране, компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.