Красноярские мужчины не готовы уходить в декрет вместо своих жен

SuperJob представил данные очередного опроса. В этот раз портал расспросил о декретном отпуске трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и работодателей.
Выяснилось, что 64% красноярских мужчин не могут представить себя в роли отца в декрете: 37% категорически против, а еще 27% скорее против.
Возможной подобную ситуацию назвали 11%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.
В целом по стране, компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.