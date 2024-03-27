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В Бердске Новосибирска ищут 67-летнего пенсионера в камуфляжных штанах

В Новосибирской области пропал пенсионер.

Источник: Лиза Алерт

В социальной сети ВКонтакте в группе «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на поиск 67-летнего пенсионера Петра Харина, который пропал в Бердске Новосибирской области. Его не видели с 24 марта 2024 года.

Особые приметы Петра: усы, борода, рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с проседью и голубые глаза. Он был одет в черную куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки и черную спортивную шапку.

Всех располагающих информацией о его местонахождении просят позвонить по номеру: 8−800−700−54−52 или 112.

Напомним, что в Новосибирске разыскивают Владислава Кузнецова, 14 лет. Мальчика видели последний раз 19 марта в Дзержинском районе.