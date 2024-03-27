В Магнитогорске экс-гражданину США вручили российский паспорт

В Магнитогорске вручили паспорт гражданина России американцу Брайану Тейлору. Бывшего подданного Соединенных Штатов Америки на Южный Урал привела любовь: 10 лет назад он женился на местной девушке, а теперь решил соединиться с семьей навсегда, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Со своей российской избранницей Брайан познакомился в интернете. В 2014 году влюбленные зарегистрировали брак, а через некоторое время у них родился ребенок.
Три года назад американец решил насовсем переехать к своей новой семье и подал заявление на ВНЖ. А в феврале нынешнего года обратился за получением российского паспорта.
«В марте Брэндон принял Присягу в присутствии начальника отдела полиции “Ленинский” полковника полиции Романа Федина, а затем в торжественной обстановке получил свой главный документ», — рассказали в полиции.