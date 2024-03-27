В Магнитогорске экс-гражданину США вручили российский паспорт

В Магнитогорске вручили паспорт гражданина России американцу Брайану Тейлору. Бывшего подданного Соединенных Штатов Америки на Южный Урал привела любовь: 10 лет назад он женился на местной девушке, а теперь решил соединиться с семьей навсегда, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.