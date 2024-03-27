В Приморье готовят самую дорогую постановку года

27 марта, на календаре — Всемирный день театра. Праздник отмечается с 1961 года по инициативе ЮНЕСКО . Накануне профессионального дня всех служителей Мельпомены приморские СМИ пригласили на необычную репетицию. В конце мая в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького состоится премьера спектакля «Не Сильва, не оперетта» (16+). Такое отрицание в названии интригует, хотя в основе постановки — блистательная музыкальная история Имре Кальмана «Королева чардаша» (16+). Создатели спектакля поставили задачу — выйти за рамки жанра классической оперетты.

На сцене — импровизированный зрительный зал, где кресла накрыты материей. Это такая старая театральная традиция, говорит режиссёр. В зале появляются девушки из балета и главная героиня, звезда варьете Будапешта — Сильва (Валерия Запорожец). Звучит музыка, далёкая от плавных и вальсовых опереточных ритмов. Микст джаза, рока, модерна, — всё это плоды творчества известного московского аранжировщика Геннадия Привалова. Слаженный, дерзкий номер обрывается — Сильва не хочет танцевать, потому что её возлюбленный Эдвин (Евгений Сидоров) не пришёл на выступление, и нет ему прощения.

Ефим Звеняцкий признаётся, — это самый масштабный и дорогой спектакль не только сезона, но и нескольких последних лет. Декорации к постановке готовились около года, сшито 700 роскошных костюмов, — ведь речь идет об артистической среде, полной блеска. Педагоги по вокалу, хореографы, балетмейстеры, фехтовальщики отрабатывают каждую деталь «Не Сильвы» уже третий месяц. Танцует не только балет, но и актерская братия, а поют в Горьковке — все. Это далеко не первый музыкальный спектакль театра, но во многом он задуман, как он новаторский.