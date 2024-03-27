В Приморье готовят самую дорогую постановку года

27 марта, на календаре — Всемирный день театра. Праздник отмечается с 1961 года по инициативе ЮНЕСКО. Накануне профессионального дня всех служителей Мельпомены приморские СМИ пригласили на необычную репетицию. В конце мая в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького состоится премьера спектакля «Не Сильва, не оперетта» (16+). Такое отрицание в названии интригует, хотя в основе постановки — блистательная музыкальная история Имре Кальмана «Королева чардаша» (16+). Создатели спектакля поставили задачу — выйти за рамки жанра классической оперетты.
«Вы не поверите, я ставлю спектакль про любовь. Правда, неожиданно?!», — сыронизировал в самом начале репетиции художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий.
На сцене — импровизированный зрительный зал, где кресла накрыты материей. Это такая старая театральная традиция, говорит режиссёр. В зале появляются девушки из балета и главная героиня, звезда варьете Будапешта — Сильва (Валерия Запорожец).
Звучит музыка, далёкая от плавных и вальсовых опереточных ритмов. Микст джаза, рока, модерна, — всё это плоды творчества известного московского аранжировщика Геннадия Привалова. Слаженный, дерзкий номер обрывается — Сильва не хочет танцевать, потому что её возлюбленный Эдвин (Евгений Сидоров) не пришёл на выступление, и нет ему прощения.
«Сюжет Кальмана фантастический, но мы решили выйти за классические рамки жанра, — отмечает режиссёр. — Здесь, на сцене, — и бал, и банк, и теннисный корт. Звучит джаз, отбивают чечетку». Сцена с веерами, шпагами и манекенами… и музыкант на барабанах, открывающий второй акт. И не потеряли лучшие хиты Кальмана, которые заставляют любить и радоваться жизни. Всё разное должно сложиться в один пазл. Премьера спектакля «Не Сильва, не оперетта» намечена на 31 мая и 1 июня.