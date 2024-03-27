Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы районы Омской области с очагами смертельного заболевания

В преддверии начала сезона клещей в Управлении Роспотребнадзора по Омской области назвали районы, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту.

Источник: РИА "Новости"

«Эпидемическое неблагополучие поддерживается наличием активных природных очагов на территориях Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Муромцевского, Нижнеомского, Омского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть — Ишимского районов и города Омска», — сообщили в ведомстве.

На текущий момент обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей не зарегистрировано. В 2023 году первый укус зарегистрирован 27 марта на территории Омска.

«Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти», — уточнили в надзорном органе.

Одной из лучших защит от смертельного заболевания специалисты называют вакцинацию.

здоровье