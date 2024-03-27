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На юг Казахстана надвигается похолодание

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 28—29 марта 2024 года. По данным специалистов, на юг страны придут похолодание и дожди, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Zakon.kz

Метеорологи подчеркивают, что в ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.

«Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В продолжении отмечено:

«Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед».