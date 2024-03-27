На юг Казахстана надвигается похолодание

«Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта».