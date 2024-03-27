Нижегородцы могут записаться в МФЦ с помощью чат-бота

С конца марта 2024 года нижегородцы могут воспользоваться чат-ботом «МФЦ Нижегородской области» для получения различных услуг многофункциональных центров региона.
Так, с помощью чат-бота можно записаться на прием в отделение МФЦ, узнать статус дела, узнать о режиме работы отделений или отменить запись на прием.
«Мы привыкли к онлайн-сервисам, и чат-бот в популярном мессенджере стал удобным дополнением. С помощью простой и понятной навигации робот поможет в несколько кликов получить нужную услугу или консультацию. Кроме того, при необходимости он сможет переключить пользователя на специалиста для детального уточнения вопросов», — рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.
Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области (umfc-no.ru) либо позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422 14 21.