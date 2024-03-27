На новосибирском скалодроме погиб владелец бара в Шерегеше

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», на новосибирском скалодроме во время занятий погиб Максим Серант, владелец бара The Rooks в Шерегеше. Инцидент произошёл на «Каскаде» в Академгородке. Правоохранители уже начали проверку.
В полиции уточнили, что при занятии на скалодроме спортсмен «получил травмы, несовместимые с жизнью».
По воспоминаниям коллег, бар совладельца Максима в Шерегеше считают главным баром во всём курорте. В феврале прошлого года он открыл ещё один бар Jawsspot Sheregesh на том же горнолыжном курорте.
Максим Серант родился 17 мая 1991 года и жил в Новосибирске. Судя по социальным сетям, он увлекался русским роком.