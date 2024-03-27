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На новосибирском скалодроме погиб владелец бара в Шерегеше

Мужчина погиб прямо во время занятий.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», на новосибирском скалодроме во время занятий погиб Максим Серант, владелец бара The Rooks в Шерегеше. Инцидент произошёл на «Каскаде» в Академгородке. Правоохранители уже начали проверку.

В полиции уточнили, что при занятии на скалодроме спортсмен «получил травмы, несовместимые с жизнью».

По воспоминаниям коллег, бар совладельца Максима в Шерегеше считают главным баром во всём курорте. В феврале прошлого года он открыл ещё один бар Jawsspot Sheregesh на том же горнолыжном курорте.

Максим Серант родился 17 мая 1991 года и жил в Новосибирске. Судя по социальным сетям, он увлекался русским роком.