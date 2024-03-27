Снежный циклон обрушится на Приморье в последние выходные марта

Во Владивостоке в субботе будет облачно, возможны слабые осадки. В воскресенье с прояснениями, без осадков. Ночные температуры будут в пределах −2…0 градусов. днем воздух прогреется до +5…+8 градусов. В воскресенье станет еще немного теплее.