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Снежный циклон обрушится на Приморье в последние выходные марта

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ФедералПресс. Циклон испортит погоду в Приморье в ближайшие выходные. На большей территории края ожидается снегопад.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 81% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

«Субботней ночью циклон, который будет смещаться над северо-востоком Приморья, вызовет на большей территории края снег, наиболее интенсивный в центральных районах и на севере восточных. На дорогах образуются гололедица и снежный накат, во многих районах усилится западный ветер», — передает Примпогода.

Ночная температура будет в пределах −6…0 градусов.

Днем осадки задержатся только на севере края. Днем воздух прогреется до +9 градусов на юге и до +2 на севере.

В ночь на воскресенье в некоторых районах вновь пройдет небольшой снег. Минимальные температуры почти не изменятся. Днем осадки останутся только на севере. Дневные температуры повысятся на 2 — 5 градусов.

Во Владивостоке в субботе будет облачно, возможны слабые осадки. В воскресенье с прояснениями, без осадков. Ночные температуры будут в пределах −2…0 градусов. днем воздух прогреется до +5…+8 градусов. В воскресенье станет еще немного теплее.

Напомним, китайский циклон накроет Приморье в четверг, 27 марта. В крае пройдут в основном дожди разной интенсивности.