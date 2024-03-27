Снежный циклон обрушится на Приморье в последние выходные марта

«Субботней ночью циклон, который будет смещаться над северо-востоком Приморья, вызовет на большей территории края снег, наиболее интенсивный в центральных районах и на севере восточных. На дорогах образуются гололедица и снежный накат, во многих районах усилится западный ветер», — передает Примпогода.
Ночная температура будет в пределах −6…0 градусов.
Днем осадки задержатся только на севере края. Днем воздух прогреется до +9 градусов на юге и до +2 на севере.
В ночь на воскресенье в некоторых районах вновь пройдет небольшой снег. Минимальные температуры почти не изменятся. Днем осадки останутся только на севере. Дневные температуры повысятся на 2 — 5 градусов.
Во Владивостоке в субботе будет облачно, возможны слабые осадки. В воскресенье с прояснениями, без осадков. Ночные температуры будут в пределах −2…0 градусов. днем воздух прогреется до +5…+8 градусов. В воскресенье станет еще немного теплее.
Напомним, китайский циклон накроет Приморье в четверг, 27 марта. В крае пройдут в основном дожди разной интенсивности.