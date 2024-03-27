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Мэрия Екатеринбурга прокомментировала отставку директора ТЮЗа

Евгения Умникова покидает свой пост.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в Театре юного зрителя ожидаются кадровые перестановки. В международный День театра, 27 марта, стало известно, что свой пост покинет директор ТЮЗа Евгения Умникова. Она руководила ТЮЗом с 2017 года.

— Закончился контракт, было принято обоюдное решение. Мы благодарны Евгении Леонидовне за работу в качестве руководителя одного из главных детских театров Екатеринбурга и Свердловской области. За время ее работы театр сохранил все лучшее, что было, и осуществил постановку новых, полюбившихся зрителям спектаклей, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Управлении культуры администрации Екатеринбурга.

Имя нового директора ТЮЗа пока официально не раскрывается.

На протяжении 11 лет Евгения Умникова возглавляла Управление образования администрации Екатеринбурга.