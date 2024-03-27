Мэрия Екатеринбурга прокомментировала отставку директора ТЮЗа

— Закончился контракт, было принято обоюдное решение. Мы благодарны Евгении Леонидовне за работу в качестве руководителя одного из главных детских театров Екатеринбурга и Свердловской области. За время ее работы театр сохранил все лучшее, что было, и осуществил постановку новых, полюбившихся зрителям спектаклей, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Управлении культуры администрации Екатеринбурга.