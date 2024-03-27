Нижегородские медики спасли недоношенную девочку с весом 490 граммов

Врачи областного перинатального центра Нижнего Новгорода выходили новорожденную малышку весом 490 граммов, сообщается на странице учреждения в социальной сети.
По словам медиков, у нижегородки на 24-й неделе беременности начались осложнения — пришлось срочно проводить кесарево сечение.
Ребенок не мог самостоятельно дышать, есть и поддерживать температуру тела — девочку подключили к ИВЛ.
«Через 2,5 месяца девочка уже сама ела и дышала. Сейчас малышка дома с родителями, но с ней продолжает заниматься реабилитолог», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что две тройни родились в Нижегородской области в 2023 году.