Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка
Эксперты описали, к каким последствиям для банка и заемщика может привести обесценение залога.
Байден сократил упоминание Украины в своих речах
В последние месяцы 2023 года президент США Джо Байден стал реже упоминать Украину в своих выступлениях на фоне войны Израиля с «Хамасом».
Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис»
Миру угрожает «пенсионный кризис» из-за увеличения продолжительности жизни людей, вероятно, это приведет к повышению пенсионного возраста.
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
Он стал восьмым россиянином в истории лиги и седьмым игроком в истории «Рейнджерс», кому покорилось это достижение.
Главные новости 27 марта
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Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка