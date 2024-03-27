Главные новости 27 марта

Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

Эксперты описали, к каким последствиям для банка и заемщика может привести обесценение залога.



Байден сократил упоминание Украины в своих речах

В последние месяцы 2023 года президент США Джо Байден стал реже упоминать Украину в своих выступлениях на фоне войны Израиля с «Хамасом».



Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис»

Миру угрожает «пенсионный кризис» из-за увеличения продолжительности жизни людей, вероятно, это приведет к повышению пенсионного возраста.



Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Он стал восьмым россиянином в истории лиги и седьмым игроком в истории «Рейнджерс», кому покорилось это достижение.