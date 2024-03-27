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Главные новости 27 марта

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

МИД назвал ангажированной позицию США по теракту в «Крокусе»
Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину.

Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка
Эксперты описали, к каким последствиям для банка и заемщика может привести обесценение залога.

Байден сократил упоминание Украины в своих речах
В последние месяцы 2023 года президент США Джо Байден стал реже упоминать Украину в своих выступлениях на фоне войны Израиля с «Хамасом».

Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис»
Миру угрожает «пенсионный кризис» из-за увеличения продолжительности жизни людей, вероятно, это приведет к повышению пенсионного возраста.

Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
Он стал восьмым россиянином в истории лиги и седьмым игроком в истории «Рейнджерс», кому покорилось это достижение.