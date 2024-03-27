В Новосибирске нашли незаконные видеоэкраны с рекламой

В Новосибирске власти нашли 101 видеоэкран с рекламой, за который в бюджет поступает недостаточно денег.
Владельцы платят за них, как за баннеры. Об этом в ходе сессии Горсовета 27 марта рассказал начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов.
Сейчас мэрия ведет суды с владельцами, чтобы увеличить прибыль. Несмотря на это, оператор продолжает устанавливать экраны, транслирующие видео.
Хорошунов отметил, что за последний год количество рекламы снизилось на 32%. Однако поступления в городской бюджет выросли с 90 млн до 160 млн рублей. Торги проводятся в рамках новых ценовых категорий. В основном поступления идут с отдаленных районов Новосибирска.