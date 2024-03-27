В Новосибирске нашли незаконные видеоэкраны с рекламой

Хорошунов отметил, что за последний год количество рекламы снизилось на 32%. Однако поступления в городской бюджет выросли с 90 млн до 160 млн рублей. Торги проводятся в рамках новых ценовых категорий. В основном поступления идут с отдаленных районов Новосибирска.