Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске нашли незаконные видеоэкраны с рекламой

Мэрия получает плату, как за обычные билборды.

В Новосибирске власти нашли 101 видеоэкран с рекламой, за который в бюджет поступает недостаточно денег.

Владельцы платят за них, как за баннеры. Об этом в ходе сессии Горсовета 27 марта рассказал начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов.

Сейчас мэрия ведет суды с владельцами, чтобы увеличить прибыль. Несмотря на это, оператор продолжает устанавливать экраны, транслирующие видео.

Хорошунов отметил, что за последний год количество рекламы снизилось на 32%. Однако поступления в городской бюджет выросли с 90 млн до 160 млн рублей. Торги проводятся в рамках новых ценовых категорий. В основном поступления идут с отдаленных районов Новосибирска.