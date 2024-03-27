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Кондуктор автобуса «вымогала» деньги у одной из жительниц Новосибирска

Сибирячка попыталась проехать в автобусе № 13 бесплатно.

Источник: Сиб.фм

Она заявила кондуктору, что оплачивать проезд не будет, потому что не знает, как проехать до места назначения и села в первый попавшийся транспорт.

Кондуктор на провокацию не поддалась и все же попросила женщину оплатить свой проезд. О ситуации рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Женщина назвала требование об оплате вымогательством.

«Самое главное ― требование кондуктора оплаты проезда является ― “вымогательством денег и принуждением к сделке”, — настаивала на своем сибирячка.

Жительница Новосибирска стала снимать работника общественного транспорта на телефон, чтобы «зафиксировать преступление». Когда ее попытались высадить, она все же оплатила проезд.

Ранее МК в Новосибирске писал, что из-за сильных морозов в троллейбусе перестала открываться одна из дверей. Кондуктор решил отогреть ее механизм при помощи горящей газеты.

Также мы сообщали, что кондуктора, избившего пассажирку автобуса в Новосибирске, лишили 25% премии.