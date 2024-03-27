Кондуктор автобуса «вымогала» деньги у одной из жительниц Новосибирска

Она заявила кондуктору, что оплачивать проезд не будет, потому что не знает, как проехать до места назначения и села в первый попавшийся транспорт.
Кондуктор на провокацию не поддалась и все же попросила женщину оплатить свой проезд. О ситуации рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Женщина назвала требование об оплате вымогательством.
«Самое главное ― требование кондуктора оплаты проезда является ― “вымогательством денег и принуждением к сделке”, — настаивала на своем сибирячка.
Ранее МК в Новосибирске писал, что из-за сильных морозов в троллейбусе перестала открываться одна из дверей. Кондуктор решил отогреть ее механизм при помощи горящей газеты.
Также мы сообщали, что кондуктора, избившего пассажирку автобуса в Новосибирске, лишили 25% премии.