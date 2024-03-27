И зима, и весна. Главный синоптик Петербурга рассказал о странностях погоды

«На Карельском перешейке идёт снег и довольно прилично, до 3 см, выпало свежего снега, а одновременно на юго-западе области гремит гроза. Пусть гроза короткая и это отдельные разряды, но от Кингисеппа она дошла до юго-запада города, а потом распалась», — рассказывает Колесов.
На острове Гогланд в Финском заливе выпал град, сообщает телеграм-канал «Гогланд говорит».
А петербуржцев с ночи вдохновляет «загадочное природное явление» — туман.
«Постоянно отмечаем его в прогнозах, 100% влажность, то тут, то там появляется, вот и в Санкт-Петербург пришёл», — пишет Колесов.
Сегодня в первой половине дня, по его словам, через Петербург пройдёт ещё одна зона с осадками. А после дождя температура в городе вырастет до плюс 8−10 градусов. Правда, в прибрежных районах Невской губы, в Курортном районе, где ещё стоит лёд, будет прохладнее.