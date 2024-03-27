И зима, и весна. Главный синоптик Петербурга рассказал о странностях погоды

Сегодня в первой половине дня, по его словам, через Петербург пройдёт ещё одна зона с осадками. А после дождя температура в городе вырастет до плюс 8−10 градусов. Правда, в прибрежных районах Невской губы, в Курортном районе, где ещё стоит лёд, будет прохладнее.