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В Воронеже 28 марта планово отключат воду на трех улицах

Краны пересохнут в десятках домов, школе и детских садах.

Источник: Комсомольская правда

Воду отключат 28 марта в десятках домов, школе и детских садах Воронежа.

В четверг, 28 марта, специалисты отключат воду сразу на трех улицах в Воронеже. Об этом предупредили в Водоканале.

Неудобства связаны с проведением плановых работ: на Набережной Максима Горького будут менять задвижку.

Краны пересохнут с 10:00 до 16:00.

Воды не будет по адресам:

— Набережная Максима Горького №№ 49А-107;

— Улица Фронтовая.

Кроме того, работы Водоканал будет вести и на левом берегу столицы Черноземья. На улице Ростовской будет ограничена подача холодной воды также на несколько часов — с 9:30 до 13:30. Ресурса не будет в домах на улице Ростовской №№ 46−54 (четная сторона, включая все дома с дробями), 52/2, 52А (детские сады) и 48/4 — школа № 61.

ЖКХ