В Воронеже 28 марта планово отключат воду на трех улицах

Воду отключат 28 марта в десятках домов, школе и детских садах Воронежа.
В четверг, 28 марта, специалисты отключат воду сразу на трех улицах в Воронеже. Об этом предупредили в Водоканале.
Неудобства связаны с проведением плановых работ: на Набережной Максима Горького будут менять задвижку.
Краны пересохнут с 10:00 до 16:00.
Воды не будет по адресам:
— Набережная Максима Горького №№ 49А-107;
— Улица Фронтовая.
Кроме того, работы Водоканал будет вести и на левом берегу столицы Черноземья. На улице Ростовской будет ограничена подача холодной воды также на несколько часов — с 9:30 до 13:30. Ресурса не будет в домах на улице Ростовской №№ 46−54 (четная сторона, включая все дома с дробями), 52/2, 52А (детские сады) и 48/4 — школа № 61.