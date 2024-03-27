В Воронеже 28 марта планово отключат воду на трех улицах

Кроме того, работы Водоканал будет вести и на левом берегу столицы Черноземья. На улице Ростовской будет ограничена подача холодной воды также на несколько часов — с 9:30 до 13:30. Ресурса не будет в домах на улице Ростовской №№ 46−54 (четная сторона, включая все дома с дробями), 52/2, 52А (детские сады) и 48/4 — школа № 61.