Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ

Актер из Новосибирска сыграл сварщика в сериале на ТНТ.

Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что актер Александр Караваев из Новосибирска сыграет роль сварщика и лучшего друга главного героя сериала, который выйдет уже 8 апреля.

«Никогда не приходилось играть сварщиков, хотя мой отец в молодости прекрасно владел этой профессией», — поделился Александр.

По сюжету сериала обычный работяга хочет попробовать себя в киберспорте и поучаствовать в соревнованиях, где на кону стоит 2 млн рублей. Во время процесса становления настоящим киберспортсменом главного персонажа все активно начинают поддерживать, особенно его друг, которого и играет новосибирский актер.

Напомним, что ТНТ приглашает спортивных новосибирцев на новое шоу с Ляйсан Утяшевой.

шоу