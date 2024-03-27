Новосибирец снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ

По сюжету сериала обычный работяга хочет попробовать себя в киберспорте и поучаствовать в соревнованиях, где на кону стоит 2 млн рублей. Во время процесса становления настоящим киберспортсменом главного персонажа все активно начинают поддерживать, особенно его друг, которого и играет новосибирский актер.