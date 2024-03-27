Сборная Узбекистана по футболу разгромила гонконгцев на своем поле

После двух ключевых замен наша сборная довела дело до разгромного. Сначала на 63-й минуте матча Ходжимат Эркинов забил мяч дальним ударом в левый нижний угол ворот. А уже на 70-й минуте счет закрепил Остон Урунов. Он вышел один на один с вратарем после точного паса вразрез от Одилжона Хамробекова.