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Сборная Узбекистана по футболу разгромила гонконгцев на своем поле

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера вечером на стадионе «Бунёдкор» прошел матч между сборными Узбекистана и Гонконга. Наша команда одержала победу над соперниками с разгромным счетом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Первые 15 минут матча прошли весьма напряженно. Игроки сборной Узбекистана провели преимущественно на половине поля соперников. Уже к 20-й минуте матча счет открыл Эльдор Шомуродов точным ударом в подкате в правый угол ворот. Далее, несмотря на огромное количество атак со стороны Узбекистана, ни одна из атак не была доведена до гола.

Ко второму тайму статистика сборной Узбекистана была в разы лучше по сравнению с соперниками. Гонконг провел второй тайм на своей половине поля, обороняясь и подключая крайних защитников в центр поля. Однако такая расстановка не мешала нападающим узбекской сборной прорываться через оборону и наносить удары в створ ворот соперника.

После двух ключевых замен наша сборная довела дело до разгромного. Сначала на 63-й минуте матча Ходжимат Эркинов забил мяч дальним ударом в левый нижний угол ворот. А уже на 70-й минуте счет закрепил Остон Урунов. Он вышел один на один с вратарем после точного паса вразрез от Одилжона Хамробекова.

Матч завершился счетом 3:0 в пользу сборной Узбекистана.

На данный момент Узбекистан остался на втором месте в своей группе, разделяя одинаковое количество очков с Ираном. И уже 6 июня этого года Узбекистан встретится со сборной Туркменистана.

Однако самый сложный и ключевой матч предстоит сыграть 11 июня против Ирана, который и определит кто же все-таки получит путевку на Чемпионат мира 2026 года.

Напомним, что сборная Узбекистана одолела сборную Гонконга со счетом 2:0 в третьем туре второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026. Игра прошла 21 марта в Гонконге.

Муслим Абдуллаев.