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На Речном вокзале Перми установят семь постов вооруженной охраны

Краевое минзакупок объявило два конкурса на оказание услуг по защите пассажирских причалов речного вокзала Перми от актов незаконного вмешательства. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Как указано в технических заданиях, исполнитель должен обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и не допустить попадания предметов или веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, в зону транспортной безопасности. Для этого на территории причалов необходимо разместить семь круглосуточных постов с вооруженными сотрудниками охраны, установить сигнализацию, камеры и организовать дежурства группы быстрого реагирования. Задержанных нарушителей будут передавать сотрудникам краевого ГУ МВД или УФСБ.

Контракты будут действовать с момента подписания до 24 ноября 2024 года. Максимальная цена обоих контрактов составляет 24,3 млн руб. Победителей конкурсов определят 19 апреля.