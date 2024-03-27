На Речном вокзале Перми установят семь постов вооруженной охраны

Как указано в технических заданиях, исполнитель должен обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и не допустить попадания предметов или веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, в зону транспортной безопасности. Для этого на территории причалов необходимо разместить семь круглосуточных постов с вооруженными сотрудниками охраны, установить сигнализацию, камеры и организовать дежурства группы быстрого реагирования. Задержанных нарушителей будут передавать сотрудникам краевого ГУ МВД или УФСБ.